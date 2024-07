Enner Valencia lamenta outra eliminação precoce do Internacional: "É difícil"

Na noite desta terça-feira, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Rosario Central e foi eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana com a agredado de 2 a 1. Enner Valencia, atacante do Colorado, lamentou mais uma eliminação na temporada.

"Tentamos reverter de qualquer jeito, tratamos de buscar a vitória, mas não conseguimos alcançar o objetivo. É difícil. Primeiro uma eliminatória com um gol atrás e você volta pra casa pra decidir a classificação e sofre um gol cedo... tentamos de tudo, mas não conseguimos hoje", afirmou o atacante equatoriano.

O clube do Rio Grande do Sul, portanto, se despede da Copa Sul-Americana sem conseguir passar dos playoffs. Na fase de grupos da competição, o Internacional ficou com a segunda posição do Grupo C, somando 11 pontos.