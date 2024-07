Endrick se diz pronto para fazer história com o Real Madrid

Recém-chegado ao Real Madrid, Endrick disse que está pronto para fazer história no clube. Com 18 anos de idade completados no último domingo, o atacante será apresentado à torcida merengue neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu.

"Estou muito feliz por assinar com o Real Madrid. Vamos fazer uma grande e linda história. Estou com muita vontade de jogar", disse o brasileiro, em uma ação promocional da New Balance, patrocinadora do jogador.