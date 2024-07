Corinthians: Romero repete roteiro de 2023 e vira figura chave contra o Z4

O atacante Ángel Romero foi destaque no Corinthians nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, nas vitórias contra Criciúma e Bahia. O camisa 11, assim como ocorreu em 2023, vem sendo figura importante na luta do Timão contra o Z4 da liga nacional.

Romero anotou o gol de empate da vitória por 2 a 1 contra o Criciúma e foi o autor do tento solitário no triunfo por 1 a 0 diante do Bahia, no último domingo.

Segundo dados registrados pelo Sofascore, dos últimos 10 gols anotados por Romero no Campeonato Brasileiro, nove abriram ou empataram o placar.