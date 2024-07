Criciúma x Fortaleza: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto atrasado pelo Brasileirão

Em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma terá pela frente o Fortaleza. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, com transmissão do Premiere.

As duas equipes chegam em momentos diferentes para esse jogo. O Criciúma não vive boa fase, perdendo três dos últimos quatro jogos, o mais recente deles no último sábado, contra o Flamengo, por 2 a 1. Com isso, os donos da casa se aproximaram da zona de rebaixamento, figurando com 17 pontos.