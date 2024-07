Corinthians assina com empresa de Fred Luz e oficializa o executivo no clube

Para ter Fred Luz, o Corinthians, enfim assinou na noite desta terça-feira, um contrato de consultoria com a Alvarez & Marsal, empresa em que o executivo é sócio. Assim, a multinacional pode indicar Fred como representante competente pelas atribuições acertadas em contrato com a A&M, assim como foi feito quando o Corinthians contratou a Ernest & Young neste ano. O contrato com a empresa de consultoria e gestão vai até dezembro de 2026.

No dia 3 de julho, o Corinthians anunciou Fred Luz como o novo CEO (Chief Executive Officer ou Diretor Executivo) do clube, mesmo sem nenhum contrato assinado entre as partes. Para que o executivo tivesse este cargo no Timão, ele deveria assinar um vínculo como "pessoa física" e assim, deixaria a Alvarez & Marsal. Por sua vez, Fred Luz não queria deixar a companhia onde é sócio, e desta forma, começou o entrave na negociação.

Com isso, o Corinthians recuou na ideia de contratar Fred Luz como um CEO. Na última quinta-feira, o Timão propôs um novo contrato ao executivo, onde o termo "CEO" foi removido e substituído. A alternativa encontrada pelo clube foi contratar a Alvarez & Marsal para prestar uma consultoria.