Com Charles, Corinthians encerra preparação para jogo contra o Grêmio; veja provável escalação

Com a presença do volante Charles, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Grêmio na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O duelo será nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para o duelo contra a equipe de Porto Alegre, Ramón Diaz e sua comissão técnica não terão o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos. Por outro lado, o Timão terá o retorno do meio-campista Raniele, que cumpriu suspensão diante do Bahia, e a possível estreia de Charles, registrado no BID da CBF nesta quarta.

Em relação ao departamento médico, o Corinthians deve ter o retorno do meia Igor Coronado, que sentiu um desconforto no quadril esquerdo, mas vem treinando normalmente com os companheiros.