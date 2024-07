Charles é registrado no BID e pode estrear pelo Corinthians contra o Grêmio

O volante Charles foi anunciado pelo Corinthians na manhã desta quarta-feira. Além disso, o jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está autorizado a fazer sua estreia amanhã, contra o Grêmio. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Charles deve participar do treino desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e sua utilização para o compromisso de quinta ficará a cargo da comissão técnica. Hugo Souza, André Ramalho e Alex Santana, as outras contratações do Timão nesta janela de transferências, não demoraram para entrar em campo pela primeira vez com a camisa do clube.

"Estou muito feliz por retornar ao Brasil, ainda mais em um clube tão importante que é o Corinthians. Uma camisa tão pesada no futebol mundial. Estou muito contente com tudo até agora. Minha família também está muito feliz. Espero ajudar o clube a conquistar os objetivos e crescer ainda mais", disse Charles ao site oficial do Corinthians.