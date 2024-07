Borussia Dortmund vence time japonês em amistoso de pré-temporada

Em preparação para mais uma temporada, o Borussia Dortmund disputou um amistoso no Japão contra o Cerezo Osaka nesta quarta-feira. Em jogo apertado no Estádio Nagai, os alemães venceram pelo placar de 3 a 2.

O Dortmund abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de Karim Adeyemi (30? e 26?) e Bynoe-Gittens (29?). O jogo que parecia estar tranquilo começou a complicar no segundo tempo, já que os japoneses marcaram dois gols e ficaram próximo do empate. Os tentos do Cerezo Osaka foram feitos por Massaya Shibayama (66?) e Reiya Sakata (73?).