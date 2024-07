Auxiliar de Zubeldía vê jogo de "protagonista" do São Paulo e justifica só três alterações

"Hoje poderíamos ter conseguido os três pontos. Fazer tudo o que fizemos e ficar só com um ponto é um golpe duro. Temos que ser mais contundentes para seguir na parte de cima do torneio", acrescentou.

Maxi também foi questionado sobre ter feito só três das cinco alterações possíveis no segundo tempo. Ele disse que o time estava bem em campo e, por isso, não fez todas as mudanças. Além disso, o auxiliar justificou ter iniciado o jogo com Calleri no banco de reservas.

"A equipe estava bem. Tivemos boas estatísticas no primeiro tempo. Chutes, situações de gol, aproximações. Tivemos controle. Faltou ter mais condições de terminar em gol. No segundo tempo, a equipe seguiu tentando empatar e depois ganhar a partida. O time estava bem, por isso só as três alterações", explicou.

"Sobre Jonathan, teve uma sobrecarga contra o Grêmio. Fez uma boa sessão de treino ontem, se sentiu bem. Mas seguimos com o planejamento de recuperação. No segundo tempo, sentimos que ele poderia nos ajudar e, graças a Deus, fez uma boa partida", concluiu.

Com o resultado, o time comandado por Luis Zubeldía encerra o primeiro turno fora do G4. A equipe figura na sexta posição da tabela, com 32 pontos.

O próximo compromisso do São Paulo está agendado para sábado. A equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão.