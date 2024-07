Atlético-MG divulga mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians na Arena MRV

O Atlético-MG segue a todo vapor em busca de manter a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Para o próximo confronto, no domingo, contra o Corinthians, na Arena MRV, o clube mineiro anunciou que mais de 30 mil ingressos já foram comercializados. A partida é válida pela 19ª rodada da competição nacional e a bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília).

O Galo vem de vitória na Arena MRV, diante do Vasco da Gama, por 2 a 0. O confronto registrou o terceiro maior público da história do estádio, com 42.353 torcedores presentes. A média de público do Atlético-MG, em 2024 é de 34 mil torcedores e, considerando apenas os jogos do Brasileirão na temporada, ela está em 33.841.