Arbitragem brasileira estreia nas Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira

A arbitragem brasileira fará sua estreia nas Olimpíadas de Paris na tarde desta quarta-feira, no duelo entre Mali e Israel, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada do futebol masculino. A responsável por representar o país será a árbitra assistente de vídeo (AVAR) Daiane Muniz, filiada à Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Brasil é líder no número de designados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, com sete nomes na competição, o maior número de um país entre os 89 árbitros. Serão quatro homens e três mulheres: Daiane Muniz, Ramon Abatti Abel, Rafael Alves, Guilherme Dias Camilo, Edina Alves, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua.

A Suécia é o país mais próximo do Brasil em indicações, com cinco representantes. Logo atrás, aparecem Argentina, México e França, com quatro escalados cada.