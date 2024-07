Após se recuperar de grave acidente, João Chianca sonha com título olímpico

O surfista João Chianca será um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta passou por um momento complicado no fim do ano passado. Quando treinava em Pipeline, no Havaí, um grave acidente colocou em dúvidas o futuro de João. No entanto, ele teve determinação e se recuperou a tempo de disputar as Olimpíadas.

"Esses Jogos Olímpicos têm um significado muito grande para mim, porque parece que algo foi tirado de mim quando o acidente ocorreu. Eu estava com muita gana de fazer grandes performances como as de 2023. Então, agora é uma oportunidade de ouro, tem um sentimento especial. Eu estava com muita vontade de voltar ao Circuito Mundial e isso foi tirado de mim. Ainda não vou ter a resposta do porquê, mas agora toda vontade que eu tenho de ser campeão mundial eu transferi para o título olímpico", disse João Chianca.

Atualmente com 23 anos, João Chianca também contou como foi o dia a dia de sua recuperação, alegando que tinha como principal objetivo do ano conseguir participar dos Jogos Olímpicos.