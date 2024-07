Advogado detalha como ajuda o Corinthians no combate à pirataria de produtos; confira

Desde 2021, o Corinthians conta com os serviços do escritório Bianchini Advogados para, entre outras coisas, identificar vendedores de produtos "piratas" com a marca do clube. A reportagem da Gazeta Esportiva entrevistou o advogado Ricardo Bianchini, que contou como essa identificação é feita e quais os benefícios do clube com esse tipo de serviço.

Um ponto destacável da ação do escritório é a utilização de Inteligência Artificial para identificar infratores que "se escondem" em páginas online. A venda de produtos falsificados ganhou muita força nos meios digitais com a pandemia da covid-19, que teve início no começo de 2020.

"Nós desenvolvemos esse trabalho há aproximadamente três anos. Nós iniciamos esse trabalho com clubes de futebol, nascendo essa atuação da percepção que o mercado estava desatendido, notadamente no âmbito virtual, no mercado de plataformas digitais. Com a pandemia, houve uma migração substancial do mercado físico para o virtual, plataformas como Shopee e mídias digitais. Essa venda de produtos ilícitos facilitou a atividade dos 'pirateadores' na medida que eles se escudam nessa plataforma. No ambiente físico, a pessoa está ali, atendendo e fazendo a entrega da mercadoria pessoalmente. Nas plataformas, os infratores se escudam nos sites e muitas vezes com identificação falsa. Nós, com sistema de IA (Inteligência Artificial), aliada à nossa equipe de investigadores, levantamos quem está por detrás dessa página e procedemos as medidas quer cíveis, quer criminais contra esses infratores, eliminando esses produtos do mercado e principalmente monetizando a título de indenização os clubes, para que eles possam ser ressarcidos do prejuízo que tomaram diante da violação de marca", comentou Bianchini, que também presta esse serviço para outros clubes, como Santos e Bahia.