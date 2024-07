Zubeldía desfalcará o São Paulo pela terceira vez em sete jogos

A postura à beira do gramado do técnico Luis Zubeldía se tornou grande pauta recentemente, especialmente pelas reclamações com a arbitragem. A conduta do técnico do São Paulo rendeu a terceira suspensão em sete jogos.

Desfalque contra o Botafogo, o argentino ficou fora anteriormente nas vitórias contra Red Bull Bragantino e Bahia, ambas pelo Brasileirão, no Morumbis. Ao todo, ele soma sete cartões amarelos e um vermelho no campeonato.

Zubeldía foi punido pela primeira vez no Campeonato Brasileiro na vitória contra o Cruzeiro, por 2 a 0, no Morumbis, em sua quarta partida no torneio. Até a primeira suspensão, diante do Tricolor de Aço, ele tinha uma média de 0,33 cartão por rodada.