Yuri Alberto vive segundo maior jejum desde que chegou ao Corinthians, mas ganha respaldo da comissão

Desde então, Yuri Alberto não fez mais gols e, inclusive, já completou um mês sem ir às redes. Neste período, em contrapartida, o centroavante contribuiu com duas assistências e, mesmo sem marcar, tem sido importante para a equipe.

O atleta, inclusive, conta com o respaldo da nova comissão técnica do Corinthians. Em coletiva de imprensa concedida no último domingo, Emiliano Díaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, rasgou elogios ao atacante.

"Acho que Yuri, hoje, foi um dos jogadores mais importantes, porque nele nascia a pressão. E fez um jogo, um primeiro tempo perfeito. Ramón (Díaz) foi um dos melhores centroavantes e sei que eles vivem de gols. Mas eu falei para ele que em algum momento eles (os gols) virão, é uma questão de tempo. Estamos muito contentes com ele. Precisa de confiança, de carinho, precisa que a torcida apoie ele porque quando ele começar a fazer gols, não vai parar mais. Hoje ganhamos com uma assistência dele", apontou o auxiliar corintiano.

Apesar de viver um momento de baixa, é provável que Yuri Alberto inicie como titular no próximo compromisso do Corinthians, diante do Grêmio. O centroavante vai em busca do gol para ajudar a equipe a sair com os três pontos e colocar fim à seca de gols.

Com Yuri à disposição, o Timão recebe o Grêmio nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.