Vila Nova perde da Ponte Preta e vê Santos abrir 4 pontos de vantagem na Série B

O Vila Nova perdeu da Ponte Preta por 2 a 0, pela 17ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli. Os visitantes, então, viram o Santos abrir vantagem na ponta da Segunda Divisão.

Com 28 pontos, o time goiano está na segunda colocação, atrás do Santos (32). O América-MG até poderia ultrapassar a equipe de Ralf, mas empatou com o Ituano, por 0 a 0, no Novelli Júnior, e está na terceira posição, com 28.

Graças à vitória, a Ponte Preta está com 23 pontos, na décima colocação, e enfrenta o Sport, nesse sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Pernambuco. O Vila Nova, por sua vez, duela contra o Galo de Itu, às 21h30 dessa sexta-feira, no Novelli Júnior.