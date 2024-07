Torcedores do Leixões protestam contra venda do clube ao Flamengo

No último domingo, o atacante Werton foi anunciado em definitivo pelo Leixões até 2028, mas este não foi o único atleta do Flamengo negociado com a equipe portuguesa. Em janeiro, o Rubro-Negro emprestou ao mesmo time o zagueiro Gabriel Noga que, meses depois, assinou de forma definitiva. Vale lembrar que, no ano de 2020, o volante Matheus Alves e o atacante Wendel, ambos formados no Ninho do Urubu, também foram transferidos ao Leixões.