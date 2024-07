Sport anuncia chegada do lateral direito Di Plácido, ex-Botafogo

O Sport anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral direito Leonel Di Plácido. O argentino chega por empréstimo junto ao Lanús, da Argentina, com duração de um ano e opção de compra ao final do contrato.

Em 2023, Di Plácido foi emprestado ao Botafogo e participou da campanha do clube no Campeonato Brasileiro, disputando 32 jogos e sendo titular em 25 oportunidades. Ao todo foram 50 jogos com o clube carioca, um gol e seis assistências.