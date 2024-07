São Paulo x Botafogo: veja onde assistir ao jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

ATUALIZEI!

O @Botafogo segue líder, o @FortalezaEC entrou no G4 e o @Corinthians saiu do Z4! Você tá feliz? Tá preocupado? Tá com esperança? Comenta aí!

18/38. pic.twitter.com/U4YPeVOKRg

? Brasileirão Betano (@Brasileirao) July 22, 2024

Vindo de empate contra o Juventude, o São Paulo quer retornar ao G4 do Brasileirão. Com 31 pontos, o Tricolor está atrás do quarto colocado, Fortaleza, com 32.

Já o Botafogo está na liderança do Brasileirão e quer a quinta vitória consecutiva. Na ponta do torneio, o Alvinegro está com 39 pontos, três a mais que o Palmeiras, vice-líder.