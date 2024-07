Palmeiras tenta voltar a vencer fora de casa no Brasileirão contra o Fluminense

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste compromisso, o Verdão tem a missão de voltar a vencer fora de casa.

O Palmeiras não vence como visitante há três partidas. A última vez que o Verdão triunfou nessas condições foi no dia 17 de junho, quando goleou o Atlético-MG, por 4 a 0, na Arena MRV. Depois disso, a equipe de Abel Ferreira disputou três jogos fora de casa, perdeu dois - Fortaleza (3 a 0) e Botafogo (1 a 0) - e empatou outro, contra o Grêmio (2 a 2).

Fora de casa, o Verdão tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Enquanto como visitante, a equipe tem um aproveitamento melhor, com sete vitórias, duas derrotas e um empate. Com 36 pontos somados, o Palmeiras ocupa a segunda posição e segue na cola do líder Botafogo, que tem 39.