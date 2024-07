Mirassol empata com o Avaí e perde chance de entrar no G4 da Série B

Na noite desta terça-feira, Avaí e Mirassol empataram sem gols, pela 17ª rodada da Série B, no Campos Maia. Com o resultado, o time paulista perdeu a chance de entrar no G4 da competição.

Com 26 pontos, os donos da casa estão na quinta colocação, com um a menos que o Novorizontino, quarto colocado. Já os visitantes se encontram na nona posição, com 24.

Na próxima rodada, o Avaí encara o Botafogo-SP, às 21h (de Brasília) do próximo dia 30, na Arena Ressacada. Já o Mirassol duela contra o Operário, nesse sábado, às 17h, no Campos Maia.