São Paulo: Marcos Antônio revela acerto rápido e promete muito trabalho

Momento de muita alegria. Sentimento diferente. Nunca imaginei que seria tão rápido dessa maneira. Fiquei feliz e falei que poderia fechar que eu estava de acordo. Quero aproveitar o máximo. Aprender com eles , com os jogadores mais experientes, de muita qualidade. Tranquilidade, acredito que as coisas aconteçam naturalmente. Fazer aquilo que eu sei fazer que é jogar futebol.

Eu assistia bastante aos jogos com a minha família, em Poções, na Bahia. Tenho dois amigos lá, o Beto e o Eliel, que são são-paulinos de longa data. Estava sempre com eles assistindo os jogos. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, comentei com eles e eles ficaram muito felizes. Para todos nós, é uma alegria e um orgulho imenso estar aqui neste grande clube.

Marcos Antônio, à SPFC Play

Na última temporada, o meio-campista estava emprestado ao PAOK, da Grécia, onde realizou 22 jogos. O atleta, que já disputou até partidas da Liga dos Campeões, promete "muito trabalho" com a camisa do São Paulo.

O torcedor pode esperar do Marcos Antônio um atleta com muito trabalho e que vai fazer o máximo para poder ajudar o clube. Tive a última temporada lá na Grécia, foi uma temporada que eu aprendi muito, cresci muito e ajudei o clube de alguma forma. Trabalhei bastante e participei muito com eles na vitória do título. Todos os jogadores têm vontade de poder jogar a Champions League e graças a Deus eu consegui. Foi um momento marcante para mim. Vários jogos com jogadores de um nível alto. Fiquei muito feliz. Tem outros momentos marcantes, como jogar na Seleção, principalmente de base. Também é uma vitória. Jogar contra o Real Madrid foi muito marcante. Vou levar para minha vida toda.

Marcos Antônio também era pretendido pelo Flamengo, mas o São Paulo foi mais rápido e atravessou o clube rubro-negro. A contratação de um volante tornou-se prioridade após a grave lesão de Alisson, somada à ausência de Pablo Maia, também machucado.

O jogador de 24 anos chega ao Tricolor com expectativa de ser titular. Neste momento, o técnico Luis Zubeldía conta com apenas duas opções para o setor: Luiz Gustavo e Bobadilla.