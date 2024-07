Internacional terá casa cheia para duelo decisivo contra o Rosario Central pela Sul-Americana

O Internacional divulgou que vai ter casa cheia para o duelo contra o Rosario Central, da Argentina, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

De acordo com o Colorado, os únicos ingressos restantes para acompanhar a partida no Beira-Rio ficam no Coração do Gigante, setor exclusivo do estádio.