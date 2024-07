Inter empata com o Central e é eliminado nos playoffs da Sul-Americana

Já o Rosario Central, classificado, enfrenta na fase oitavas de final o Fortaleza. A partida de ida acontece no dia 14 de agosto, no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, com horário a ser confirmado pela Conmebol.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O Internacional volta aos gramados neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20h (de Brasília). O Rosario Central, por sua vez, no mesmo dia, às 19h, recebe o Huracán, pela oitava rodada do Campeonato Argentino.

Os gols

O Rosario Central inaugurou o placar no Beira-Rio aos 19 minutos da etapa inicial. Após bola alçada para a grande área, a defesa do Colorado não conseguiu afastar o perigo e a sobra ficou com Facundo Mallo, que apenas ajeitou para Augustín Sandéz soltar um foguete e balançar as redes defendidas por Rochet.

O Internacional empatou aos 4 minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda do ataque, Wesley limpou a marcação e cruzou para Enner Valencia cabecear. O goleiro da equipe argentina, Broun, fez bela defesa, mas o rebote foi aproveitado por Alan Patrick que apenas tocou para o fundo do gol.

No último lance da partida, Rafael Borré foi ao chão alegando ter sofrido uma cotovelada do jogador do Rosario Central dentro da grande área. Após análise do VAR, nada foi dado e o jogo foi encerrado com o placar agregado de 2 a 1 para os visitantes.