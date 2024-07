Guardiola nega saída de Kevin De Bruyne do Manchester City

"Se alguém sair, vamos conversar sobre isso e, claro, até o último dia (da janela de transferências) temos chances (de mudanças). Não descarto novos jogadores como opção, mas acho que há 85, 90, 95% de chance de termos o mesmo elenco", relatou.

O Manchester City já anunciou a contratação do ponta brasileiro Savinho, que estava no Girona. Além dele, também há rumores sobre a chegada do atacante Eberechi Eze, do Crystal Palace.