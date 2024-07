Fabrízio Peralta aparece no BID, e Cruzeiro tem todos reforços registrados

Nesta terça-feira, Fabrízio Peralta apareceu no BID, mas não deve fazer a sua estreia diante do Juventude, já que passa por trabalhos de força para recuperar seu desequilíbrio muscular. Com isso, o Cruzeiro teve todos os reforços desta janela registrados.

Além do volante, a Raposa contratou Cássio, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Walace, Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Com as novas caras, o time mineiro espera subir de patamar e voltar ao protagonismo no futebol brasileiro.