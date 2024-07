Em estreia de André Ramalho, Corinthians volta a não sofrer gols no Brasileiro depois de quase três meses

Em seu primeiro jogo defendendo as cores do Timão, André Ramalho fez parecer que ele já jogava há anos com Cacá e Félix Torres. Ele não sentiu o peso da estreia e foi peça importante para que o Corinthians não fosse vazado em Salvador.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o zagueiro foi o jogador com mais ações defensivas durante os 90 minutos, com 14. Ele também realizou três interceptações, teve 61 ações com a bola e acertou 42 dos 46 passes que tentou.