De virada, Corinthians perde para Fluminense e se complica ainda mais no Brasileiro sub-20

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na tarde desta terça-feira, no CT Vale das Laranjeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com a derrota, a equipe comandada por Raphael Laruccia se complicou ainda mais na briga por uma vaga para o mata-mata do torneio nacional.

O Corinthians abriu o placar logo aos sete minutos, com o meia Pedrinho. O jogador recebeu passe em profundidade de Kayke e, de canhota, anotou o primeiro tento do Timão.

O gol de empate do Fluminense veio aos 15 minutos do segundo tempo, com João Lourenço. O atleta recebeu passe de Thiago Henrique e teve tranquilidade para tirar a marcação e finalizar sem chances para o goleiro Cadu.