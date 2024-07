Com novidade, Seleção Feminina de basquete é convocada para o Qualificatório Pré-Mundial

Nesta terça-feira, a Seleção Feminina de basquete foi convocada para o Qualificatório do Pré-Mundial, em Ruanda, na África. A competição acontece entre os dias 19 a 25 de agosto. Na sequência, ocorre o Sul-Americano em Santiago, no Chile. A novidade é Pokye Chatman, técnica, assistente e General Manager na WNBA por 14 temporadas seguidas. Ela foi chamada pela CBB para ser consultora técnica no início da restruturação de olho em Los Angeles 2028. A profissional segue até a próxima Olimpíada.

A Seleção terá Bruna Rodrigues, treinadora com bagagem no basquete feminino adulto, como técnica interina no comando. Cláudio Lisboa, por sua vez, será o auxiliar técnico. A direção fica com Roseli Gustavo da Silva, enquanto Léo Figueiró, técnico do Vasco, é o supervisor técnico.

No dia 1º de agosto, 17 atletas da lista de apresentarão em Blumenau para iniciar as atividades. Já no dia 16, 12 jogadoras viajam para a cidade da competição.