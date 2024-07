Com jogo adiado, Vasco corre risco de cair apenas uma posição no Brasileirão

O Vasco estará de folga na rodada deste meio de semana do Brasileirão 2024. O duelo contra o Cuiabá acabou adiado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) devido ao compromisso do time do Mato Grosso na Copa Sul-Americana contra o Palestino, do Chile. E os efeitos de não entrar em campo não serão devastadores para o clube carioca em termos de classificação.

Em 11º lugar com 23 pontos, o Vasco corre o risco de perder apenas uma posição nesta rodada. Isso vai acontecer caso o Juventude conquiste uma vitória. Mas não será uma missão fácil.