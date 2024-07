Com dois desfalques, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Flamengo encerrou a preparação para encarar o Vitória pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Barradão.

Tite comandou a atividade para definir os onze atletas que entrarão em campo. No entanto, o lateral direito Wesley, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, e o volante Pulgar, com gastroenterite, são baixas confirmadas e não serão relacionados.