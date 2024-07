Carille dá folga ao elenco do Santos após sequência dura e espera reforço em reapresentação

"Antes do jogo contra o Vila Nova não treinei mesmo, só andei em campo com os jogadores. Ontem consegui fazer um trabalho legal com os jogadores visando o Coritiba. Não sei a quanto tempo não temos uma folga, então vamos dar um folga para esses caras amanhã", disse o treinador em entrevista coletiva.

A reapresentação do grupo, portanto, está programada para quarta-feira, no CT Rei Pelé. E Carille espera contar com um reforço na volta do Santos aos treinos.

Trata-se do atacante equatoriano Billy Arce. Segundo Carille, o jogador já fez exames médicos no CT e apenas espera algumas burocracias para ser anunciado pelo clube.

"O Billy está passando por exames médicos, está no CT. Ainda não falei com ele, mas espero ele na quarta-feira, na reapresentação", afirmou o comandante.

O Peixe agora soma 32 pontos na ponta da Segunda Divisão, enquanto o segundo colocado Vila Nova, com um jogo a menos, conta com 28.

O próximo compromisso do Santos está agendado para domingo. O time irá enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).