Após marcar contra o Coritiba, Pedrinho faz homenagem ao pai falecido há três anos

O gol do Pedrinho teve um significado especial. Ontem completou 3 anos que o nosso atacante perdeu o pai. Com certeza o Gibão está orgulhoso! ? pic.twitter.com/HKxQv0dbnv

? Santos FC (@SantosFC) July 23, 2024

Contratado no começo deste ano, Pedrinho soma 24 partidas com a camisa alvinegra, além de dois gols e três assistências.

Líder da Série B, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o CRB, pela 18ª rodada do torneio. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 18h30 (de Brasília).