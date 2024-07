Alisson dá início à recuperação no CT do São Paulo após passar por cirurgia no tornozelo

Nesta terça-feira, o volante do São Paulo, Alisson, iniciou o processo de recuperação no Reffis Plus, departamento de saúde do CT da Barra Funda. O jogador passou por cirurgia na última quinta-feira para a correção de uma fratura no tornozelo direito.

O clube tricolor não divulga prazo de retorno, mas Alisson deve demorar par ficar à disposição. Há alta possibilidade dele perder o restante desta temporada.