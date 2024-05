Copa América: Romero, Gómez e Bobadilla são convocados e serão ausência por 2 jogos

Convocado, Romero é baixa certa no Corinthians para os jogos contra Atlético-GO e São Paulo. Já Bobadilla perderá as partidas diante do Internacional e do Timão.

Gustavo Gómez, por sua vez, é desfalque confirmado no Palmeiras para o jogo contra o Vasco. No dia 17, um dia após o amistoso entre Paraguai e Panamá, o Verdão encara o Atlético-MG. A tendência é que ele não fique à disposição.

Caso o trio seja convocado para a Copa América, o período de ausência pode aumentar de dois para até nove partidas de Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Além de Romero, o Timão perderá o zagueiro Félix Torres, convocado pelo Equador. O São Paulo, por sua vez, ficará sem o goleiro Rafael (Brasil), o zagueiro Ferraresi (Venezuela), o meia James Rodríguez (Colômbia) e, claro, Damián Bobadilla. O Palmeiras também terá baixas de Endrick (Brasil), Richard Ríos (Colômbia) e, possivelmente, Piquerez (Uruguai).