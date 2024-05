Igor Vinícius supera 'ano difícil' e diz viver melhor momento no São Paulo

O São Paulo perdeu o experiente lateral-direito Rafinha logo no início da temporada devido a uma lesão, o que gerou preocupação nos torcedores. No entanto, os problemas do Tricolor foram resolvidos rapidamente quando Igor Vinícius, recuperado de uma grave lesão, assumiu a posição.

Igor Vinícius voltou a atuar pelo São Paulo no dia 20 de janeiro após exatos 366 dias fora. O lateral-direito sofreu com problemas no púbis ao longo de 2023 e, devido ao problema, teve de passar por duas cirurgias, o que o fez perder praticamente toda a última temporada.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Igor relembrou o período em que precisou ficar afastado dos gramados. "Para falar a verdade, foi um ano muito difícil para mim. Fazer duas cirurgias no ano, sofrer com lesão e com dores. Eu tinha 26 anos e nunca tinha passado por isso. Realmente foi um ano muito difícil, um ano atípico para mim. As vezes em que eu estive no clube, sempre foram lesões pequenas, de ficar um mês fora, e essa aí me tirou praticamente o ano todo. Realmente foi um ano muito difícil e eu tive que ter muita força para não me perder, não me desviar", contou.