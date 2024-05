Presidente do Juventude comenta importância do Brasileirão ter sido paralisado

"Sabemos da rivalidade que existe entre os clubes aqui dentro do Rio Grande Sul, mas isso fica pequeno num momento como o que estamos vivendo no estado. Isso já aconteceu conosco lá atrás. O Esportivo nos cedeu o seu estádio no momento em que precisamos. Numa outra ocasião, atuamos na Arena do Grêmio. Nesse momento, é algo que transcende a rivalidade. O Rio Grande do Sul precisa de empatia e ajuda. É o que estamos fazendo", comentou Pizzamiglio.

O dirigente também contou que o Juventude participou de diversas ações solidárias para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades por conta da tragédia no Sul. Ele revelou que alguns atletas participaram das entregas de suprimentos.

"Realizamos uma campanha de coleta de mantimentos e conseguimos arrecadar cerca de 30 toneladas entre alimentos, garrafas de água, produtos de higiene e limpeza, roupas de inverno e rações para cachorros. Fizemos a entrega desse material em duas das regiões mais afetadas pelas chuvas, que foram São Sebastião do Caí e Canoas", falou.

"Vários atletas estiveram na linha de frente e participaram das entregas, como Nenê, Alan Ruschel, Jean Carlos, entre outros. Além disso, jogadores e funcionários também estiveram no Hemocentro Regional de Caxias do Sul para contribuir com doações de sangue. Todos se mobilizaram e conseguiram ajudar no que foi possível", completou.