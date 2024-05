Gabriel Menino cita "falta de eficácia" do Palmeiras contra San Lorenzo e diz: "Não fizemos bom jogo"

Com o empate, o Palmeiras não conseguiu garantir a liderança geral da competição, que daria a vantagem de decidir o mata-mata em casa. A equipe, porém, avançou em primeiro lugar do Grupo F, com 14 pontos, sendo a terceira melhor campanha, atrás de River Plate (16) e Atlético-MG (15).

Agora, o Palmeiras espera a definição de seu adversário nas oitavas de final, que será definido em sorteio feito pela Conmebol na segunda-feira, dia 3 de junho. As partidas dessa fase serão disputadas apenas em agosto.

Depois do empate contra o San Lorenzo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu início à preparação para enfrentar o Criciúma, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola nestes domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.