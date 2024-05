Ex-Santos, Bauermann é anunciado por time chileno para voltar a jogar após punição

Ex-Santos, o zagueiro Eduardo Bauermann entrou em acordo com o Everton Viña del Mar, do Chile. O defensor cumpriu punição de 360 dias e multa de R$35 mil por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro.

A denúncia teve como base as provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima II. Em meio às investigações, o Peixe optou por suspender o contrato do jogador.

Bauermann chegou ao Santos no início de 2022. Com a camisa alvinegra, ele disputou 78 partidas e marcou cinco gols.