Endrick recebe homenagem do Palmeiras em despedida e diz: "Estarei sempre torcendo"

No profissional, Endrick foi campeão do Paulista (2023 e 2024), da Supercopa do Brasil (2023) e do Brasileiro (2022 e 2023). Ao todo, disputou 82 partidas, marcou 21 gols e deu três assistências. Com isso, tornou-se o primeiro atleta da história a ganhar ao menos um título pelo Palmeiras em todas as categorias.

Endrick recebeu homenagem do Palmeiras antes de sair do clube para o Real Madrid

O atacante se apresenta à Seleção Brasileira na próxima semana para disputa de amistosos e da Copa América. Depois disso, Endrick se junta ao elenco do Real Madrid, clube com o qual está negociado desde dezembro de 2022. Contudo, só pode completar a transferência quando completa 18 anos.

"Estamos aqui para homenagear um atleta que chegou ao clube aos 10 anos e se tornou o maior símbolo da excelência da nossa base. O Endrick conquistou títulos em todas as categorias e depois coroou a sua trajetória no clube, com o bicampeonato brasileiro e o bicampeonato paulista no profissional. Eu me despeço hoje do Endrick com o coração apertado, mas feliz por saber que ele vai para um grande clube europeu realizar novos sonhos. Onde quer que o Endrick esteja, ele sempre estará junto com o Palmeiras, e o Palmeiras sempre estará com ele", disse a presidente Leila Pereira.