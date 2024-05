Em grande fase, Alisson é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos em campo na temporada

O volante são-paulino entrou em campo em 26 dos 28 jogos que o Tricolor disputou neste 2024. O jogador foi titular em 24 ocasiões e reserva em apenas duas oportunidades.

Alisson ficou fora apenas de dois jogos na atual temporada. O primeiro deles foi contra a Ponte Preta, ainda no Campeonato Paulista, quando precisou cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, e o segundo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá - foi poupado pelo técnico Luis Zubeldía, que mandou a campo um time recheado de reservas.

Mesmo com o alto número de jogos disputados, Alisson vem mantendo a regularidade e segue tendo atuações de alto nível no meio-campo do São Paulo. De acordo com dados do Sofascore, o volante de 30 anos tem uma taxa de acerto de 91% no passe e é o jogador do elenco com mais bolas recuperações, com 128.

Ainda segundo a plataforma de estatísticas, ele é o atleta do elenco com mais faltas sofridas, com 41, e ganhou 109 duelos até o momento, tanto aéreos como pelo chão. O meio-campista ainda demonstra toda sua classe para sair jogando, tendo uma média de 78% de acerto no drible.

Alisson não é daqueles volantes que se destacam por seus atributos ofensivos - possui dois gols e uma assistência na temporada. No entanto, faz sua função com maestria, sempre mostrando sua capacidade para articular jogadas e facilitar a vida do restante do time nas partidas.

Com Alisson à disposição, o São Paulo retorna aos gramados neste domingo, contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.