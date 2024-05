Dona do Vasco, 777 coloca todos os seus clubes à venda

Eles ainda são acusados pelo fundo inglês Leadenhall Capital Partners de servirem como "marionetes" para o fundo americano A-CAP e sofrem com a apreensão cautelar dos bens na Bélgica, de onde são sócios do Standard Liége.

Além do Vasco da Gama e do Standard Liége, a 777 é sócia do Genoa (Itália), Hertha Berlin (Alemanha), Red Star (França) e Melbourne (Austrália). A empresa também possui uma participação minoritária no Sevilla, da Espanha.