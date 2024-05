Com voltas de Geromel e Pavón, Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Bragantino

O Grêmio finalizou, nesta sexta-feira, a sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino. O jogo será neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho contou com o retornos dos lesionados Pedro Geromel e Cristian Pavón.

Os dois atletas são desfalques desde o mês de abril. Pavón sentiu uma lesão na coxa no triunfo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17, enquanto Geromel fraturou o braço esquerdo durante a vitória sobre o Estudiantes, pela Copa Libertadores, no dia 23.

Os dois foram liberados pelo Departamento Médico do clube e participaram das atividades no CT do Coritiba normalmente.