Com Fabrício Bruno, Flamengo avança na preparação para enfrentar o Vasco no Brasileirão

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou na preparação para enfrentar o Vasco da Gama, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treino contou com a presença de Fabrício Bruno, jogador que estava com as "malas prontas" para o West Ham e, por isso, não atuou na partida contra o Millonarios, pela Libertadores.

O zagueiro, por sua vez, recusou a proposta salarial da equipe da Inglaterra e, assim, deve voltar à titularidade contra o Vasco, neste fim de semana. O jogador deve fazer dupla com Léo Ortiz ou David Luiz. Léo Pereira, outro defensor do Rubro-Negro, segue como desfalque para o Flamengo por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.