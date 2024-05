Brazão define sentimento na estreia do Santos após lesão de João Paulo: "Misto de emoções"

Diante da infelicidade do companheiro, Brazão deve ganhar uma sequência como titular. João Paulo, até o momento, participou dos 23 jogos do Santos na temporada, série que será quebrada diante do Botafogo-SP.

O confronto está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Com 15 pontos, o Peixe está na liderança da Série B, empatado com o América-MG, mas em vantagem no saldo de gols (10 vs 6).