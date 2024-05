Vasco anuncia 50 mil ingressos vendidos para clássico contra o Flamengo

Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou que 50 mil ingressos para o clássico contra o Flamengo foram vendidos. O duelo acontecerá no Maracanã, pelo Brasileirão, com mando do Cruzmaltino.

A última vez que o Gigante da Colina entrou em campo foi no dia 21 de maio, quando eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil, em São Januário. A equipe, então, teve um período para se preparar visando a segunda vitória consecutiva no campeonato.

O duelo marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco. Com seis pontos, o Vasco está na 13ª colocação do Brasileirão.