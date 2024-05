Seleção Brasileira inicia apresentação dos convocados para a Copa América

Vini Jr., Eder Militão, Rodrygo, Éderson, Endrick, Bento, Rafael e Guilherme Arana vão se apresentar até a próxima semana. Diante disso, o goleiro do Brasil sub-20, Robert, do Atlético-MG, e o arqueiro do Orlando City, Juan Rojas, ajudarão nos treinamentos.

Antes da Copa América, a Seleção disputará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, às 21h30 (de Brasília), e frente aos Estados Unidos, no dia 12 , às 20h, ambos duelos no país norte-americano. A estreia na competição será contra a Costa Rica, no dia 24, às 22h, em Los Angeles.