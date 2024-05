Seleção Brasileira faz visita ao Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino em Recife

Nesta quinta-feira, as atletas Tamires e Byanca Brasil, juntamente com Arthur Elias, treinador da Seleção Brasileira, fizeram uma visita ao Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino do Recife, que tem como propósito desenvolver, incentivar e democratizar o acesso à formação esportiva no futebol. No evento, 12 alunas tiveram a oportunidade de conhecer as atletas.

Além disso, as meninas do projeto também participaram de uma atividade com bola junto com as jogadoras.

"Na idade delas eu não tive essa oportunidade de estar com meninas da Seleção Brasileira. Só via um pouco, raramente pela televisão e treinava mais com meninos. Então, saber que o futebol feminino está num caminho bom me alegra muito e é muito gratificante. Espero que os clubes e a federação tenham um olhar de mais carinho para o futebol feminino, porque a gente merece realmente isso", disse Byanca Brasil.