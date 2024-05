Saint-Étienne ganha do Metz na ida por uma vaga na Ligue 1

Nesta quinta-feira, Saint-Étienne venceu o Metz por 2 a 1, pela ida dos playoffs por um lugar na primeira divisão do futebol francês, no Geoffroy-Guichard.

Os mandantes, portanto, estão em vantagem. O duelo da volta está marcado para acontecer às 12h (de Brasília) desse domingo, no Stade Saint-Symphorien.

O Saint-Étienne terminou na terceira colocação da Ligue 2, com 65 pontos. Enquanto o Metz ficou em 18º lugar no Campeonato Francês, com 32.