Próximo de se juntar ao Real Madrid, Mbappé revela que anúncio oficial de seu novo clube será em breve

"Quero ser feliz, vou deixar o meu país pela primeira vez na vida e estou muito entusiasmado. Vai ser uma experiência incrível e estou ansioso para me juntar ao meu novo clube."

O astro já anunciou sua saída do clube parisiense de forma oficial e, ao que tudo indica, chegará ao Real Madrid. Ele também revelou estar ansioso em ingressar na nova equipe.

"Mal posso esperar para estar com a minha nova equipe. Quero ganhar troféus, estar com os meus novos companheiros... Mas, como homem, quero ser feliz. Quero que a minha família seja feliz, desfrutem do momento comigo e desfrutem da minha carreira", afirmou.